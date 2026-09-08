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Trump: Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ürünleri ABD'de satılmayacak

Trump: Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ürünleri ABD'de satılmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, “Kanadalı uçak firması Bombardier'in ürünleri artık ABD'de satılmayacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kanadalı uçak firması Bombardier'in ürünleri artık ABD'de satılmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bombardier uçaklarının ABD'de satışının durdurulacağını belirterek, "Pazarımızı istiyorlarsa burada üretim yapmak ve Amerika'yı kumbara olarak görmekten vazgeçmek zorundalar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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