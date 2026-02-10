Trump: Köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprüye ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Michigan ile Ontario arasında inşa edilen köprüye ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Kanada'nın ABD'ye uzun yıllardır haksız davrandığını fakat durumun artık ABD lehine değiştiğini belirterek, Kanada'nın Ontario ile Michigan arasında devasa köprü inşa ettiğini aktardı.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini kaydeden Trump, "Onlara verdiğimiz her şey için ABD tam olarak telafi edilene ve ayrıca, daha da önemlisi, Kanada ABD'ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere hemen başlayacağız. Onlara verdiğimiz onca şeyden sonra, bu varlığın en azından yarısı bize ait olmalı" ifadelerini kullandı.

Trump, köprünün, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan 'Buy American Act' kapsamından muaf tutulduğunu hatırlatarak, bu sayede projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını söyledi.

Kanada hükümetinin, ABD Başkanı olarak, onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermesini beklediklerin vurgulayan Trump, "Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey" dedi.

Trump, Ontario'nun ABD menşeli alkollü içecekleri raflarına koymadığını ve bu ürünlerin eyalette yasaklı olduğunu ileri sürerek, ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Çin ile anlaşma yapmak istediğine dikkat çekti. Çin'in Kanada'yı 'canlı canlı yiyeceğini' savunan Trump, "Çin'in yapacağı ilk şey, Kanada'da oynanan tüm buz hokeyini sonlandırmak ve Stanley Kupası'nı kalıcı olarak ortadan kaldırmak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın ABD'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifelere de değinerek, bu uygulamaların, ABD'li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını bildirdi.