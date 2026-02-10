Haberler

Trump: Köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağız

Trump: Köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprü nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlanacağını duyurdu. Trump, Kanada'nın ABD'ye haksız davrandığını ve köprünün açılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprüye ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Michigan ile Ontario arasında inşa edilen köprüye ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Kanada'nın ABD'ye uzun yıllardır haksız davrandığını fakat durumun artık ABD lehine değiştiğini belirterek, Kanada'nın Ontario ile Michigan arasında devasa köprü inşa ettiğini aktardı.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini kaydeden Trump, "Onlara verdiğimiz her şey için ABD tam olarak telafi edilene ve ayrıca, daha da önemlisi, Kanada ABD'ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere hemen başlayacağız. Onlara verdiğimiz onca şeyden sonra, bu varlığın en azından yarısı bize ait olmalı" ifadelerini kullandı.

Trump, köprünün, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan 'Buy American Act' kapsamından muaf tutulduğunu hatırlatarak, bu sayede projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını söyledi.

Kanada hükümetinin, ABD Başkanı olarak, onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermesini beklediklerin vurgulayan Trump, "Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey" dedi.

Trump, Ontario'nun ABD menşeli alkollü içecekleri raflarına koymadığını ve bu ürünlerin eyalette yasaklı olduğunu ileri sürerek, ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Çin ile anlaşma yapmak istediğine dikkat çekti. Çin'in Kanada'yı 'canlı canlı yiyeceğini' savunan Trump, "Çin'in yapacağı ilk şey, Kanada'da oynanan tüm buz hokeyini sonlandırmak ve Stanley Kupası'nı kalıcı olarak ortadan kaldırmak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın ABD'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifelere de değinerek, bu uygulamaların, ABD'li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi

Tepkilerin odağındaki kurumda bir skandal görüntü daha
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

Hücresinden Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Ya benim için af çıkarırsın...
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

Hücresinden Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Ya benim için af çıkarırsın...
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı