Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti

ABD siyasetinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Washington kulislerinde dolaşan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel cep telefonu numarası sızdırıldı. Numaranın özellikle finansal piyasaları etkileyebilecek açıklamalara ilk elden ulaşmak isteyen kişiler tarafından elde edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

"NUMARAYI SATMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

ABD basınına konuşan iki yönetim yetkilisi, söz konusu numaranın etkili çevrelere satılmaya çalışıldığına dair raporların Beyaz Saray'a ulaştığını söyledi. Yetkililerden biri yaşanan durumu, "Gerçekten çılgınca. Bazı CEO'ların numara için para teklif ettiğini, kripto para yatırımcılarının kripto teklif ettiğini bile duydum." sözleriyle değerlendirdi.

The Atlantic'in haberine göre bazı gazetecilerin de Trump'ın numarasını elde edebilmek için farklı yöntemlere başvurduğu iddia edildi. Haberde, bazı gazetecilerin diğer dünya liderlerine veya tanınmış isimlere ait iletişim bilgilerini takas olarak sunduğu öne sürüldü.

"DURUM KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA"

Süreci değerlendiren başka bir yetkili ise yaşananları "Kontrolden çıkmış durumda. Adeta bir yıkım topu gibi." sözleriyle yorumladı. Başlangıçta yalnızca Trump'ın yakın çevresi ve sınırlı sayıda gazetecinin bildiği numaranın kısa sürede yayılmasıyla birlikte başkana gelen telefon trafiğinin yoğunlaştığı belirtiliyor. Danışmanların bu yoğun aramaları takip etmekte zorlandığı ifade edilirken, bir Beyaz Saray kaynağı "Gerçekten arka arkaya gazeteciler arıyor. Telefon sürekli çalıyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise konuya ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Kelly, "Başkan Trump tarihin en şeffaf ve en erişilebilir başkanıdır. Basın Trump'tan vazgeçemiyor ve bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı. Özellikle ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarının ardından birçok büyük medya kuruluşunun Trump'ı doğrudan arayarak açıklama almaya çalıştığı belirtildi. ABC News, CNN, Fox News, NBC News, The New York Times, The Washington Post ve Politico gibi medya kuruluşlarının bu süreçte başkanla telefon görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

ÇELİŞKİLİ MESAJLARI PİYASALARDA DEPREM ETKİSİ YARATIYOR

Trump'ın bu kısa telefon görüşmelerinde verdiği bazı çelişkili mesajların küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olduğu da iddialar arasında yer aldı. Trump'ın bir görüşmede İran ile çatışmaların iki ya da üç gün içinde sona erebileceğini söylemesi, başka bir görüşmede ise sürecin dört ila beş hafta sürebileceğini ifade etmesi dikkat çekti. Bir başka gazeteciye savaşın büyük ölçüde tamamlandığını söylemesinin ise petrol fiyatları ve ABD borsasında ani hareketlilik yarattığı aktarıldı.

Beyaz Saray'daki bazı yetkililerin, başkana telefon üzerinden yanlış bilgi aktarılması veya resmi politikalarla çelişen açıklamaların yapılması ihtimalinden endişe duyduğu belirtiliyor. Ancak buna rağmen Trump'ın telefon görüşmelerini sınırlamaya yönelik şu aşamada herhangi bir adım atılmasının planlanmadığı ifade ediliyor.