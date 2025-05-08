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Trump ile Starmer, Yeni Ticaret Anlaşması Üzerine Görüştü

Trump ile Starmer, Yeni Ticaret Anlaşması Üzerine Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Kier Starmer ile yeni bir ticaret anlaşması konusunda telefon görüşmesi yaptı. Anlaşmanın her iki ülke için faydalı olacağı belirtilirken, detayların yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Kier Starmer, iki ülke arasında yeni ticaret anlaşması konusunda telefon görüşmesi yaptı. Trump, anlaşmanın her iki taraf için de faydalı olacağını vurgularken, detayların yakında açıklanacağını belirtti. Ayrıca Trump, Ukrayna ile yapılan maden anlaşmasının tamamlandığını ve Zelenski ile yakında görüşeceğini duyurdu.

Batı medyasında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İngiltere Başbakanı Kier Starmer ile iki ülke arasındaki ticari anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü. Sosyal medya platformu üzerinden bu anlaşmaya ilişkin detayları bugün açıklayacağını belirten Trump, Oval Ofis'te toplantısı düzenledi.

Trump, açıklamasında, ABD'den İngiltere'ye yapılan ithalatın hızlı bir şekilde takip edileceğini söylerken, anlaşmaya ilişkin nihai ayrıntıların önümüzdeki haftalarda belirleneceğini dile getirdi.

Ancak anlaşmanın her iki ülke için de "çok iyi" olduğunu dile getiren Trump, daha önce İngiltere'de bulunmayan malların ABD'ye ihraç edilmesine izin verileceğini kaydetti. "İngiltere'nin ABD'nin en büyük müttefiklerinden biri olduğunu" belirten Trump, "iki ülke arasındaki bağın yakında her zamankinden daha güçlü olacağını" söyledi.

Öte yandan Trump, Ukrayna ile maden anlaşmasını tamamladıklarını ifade ederek, yakında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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