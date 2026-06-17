Haberler

Trump: 'G7 Liderler Zirvesi' büyük bir başarı

Trump: 'G7 Liderler Zirvesi' büyük bir başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi için Fransa'ya yaptığı ziyareti 'büyük bir başarı' olarak nitelendirirken, İran'la varılan mutabakat sayesinde ABD ekonomisinin rekor seviyelere ulaştığını ve petrol fiyatlarının düştüğünü açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için Fransa'ya yaptığı ziyareti 'büyük bir başarı' olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, 15 Haziran'da G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için bulunduğu Fransa'nın Evian-les-Bains kentindeki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, ziyaretinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Ancak insanların asıl konuşmak istediği konular, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağı gerçeğiydi" ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisinin 'tüm kategorilerde harika rakamlar sergilediğini' kaydeden Trump, "Bugün çalışan insan sayısı tarihin en yüksek seviyesinde. ABD'ye 19,1 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor, fabrikalar kuruluyor ve pek çok gelişme yaşanıyor. İran'la varılan mutabakat sayesinde ABD borsası 'rekor seviyelere ulaştı', petrol fiyatları da 'hızla düştü'" değerlendirmesinde bulundu.

Trump paylaşımda ayrıca bugün Fransız ve diğer Avrupalı liderlerle ülkenin başkenti Paris'e yakın bölgedeki Versailles Sarayı'nda katılacağı akşam yemeğinin ardından ABD'ye döneceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti

Dünyaca ünlü yıldızın eşiydi! Yıllar ona hiç acımadı
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Motosikletlerle gelip katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti