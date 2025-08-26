Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladığı bir mektupta Cook'a kararını bildirdi ve onu "aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden" mortgage anlaşmaları yapmakla suçladı.

Ne Cook ne de Fed, görevden alınmaya ilişkin herhangi bir yorumda bulundu.

Trump, Cook'un bir ya da daha fazla ipotek sözleşmesinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuş olabileceğini öne sürerek, onun iki hafta arayla iki farklı mülk için "birincil ikametgâh" taahhüdü içeren belgeler imzaladığını belirtti.

ABD Başkanı'nın mektubuna göre, Cook Michigan'daki bir mülk için önümüzdeki yıl boyunca buranın birincil ikametgâhı olacağına dair belge imzaladı.

"İki hafta sonra ise Georgia'daki başka bir mülk için, burasının da önümüzdeki yıl birincil ikametgâhı olacağına dair başka bir belge imzaladınız" diyen ABD Başkanı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"İlk taahhüdünüzün farkında olmadan ikinci belgeyi imzalamış olmanız düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta, Konut Finansmanı Ajansı başkanı tarafından kendisine yönelik mortgage dolandırıcılığı suçlamalarının ardından Cook, "Bir tweet'te dile getirilen sorular nedeniyle görevimden istifa etmem için baskı yapılmasına asla boyun eğmeyeceğim" demişti.

Cook, "Herhangi bir meşru soruya yanıt vermek ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topluyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Trump son haftalarda, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme konusundaki isteksizliği olarak gördüğü tavrı nedeniyle baskıyı artırdı. Trump, Powell'ı görevden alabileceği ihtimalini defalarca dile getirdi.

Cook, 2022'den bu yana Fed yönetim kurulunda görev yapan ilk Afrikalı Amerikalı kadın.