Trump: Ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in yeni başkanının faiz kararlarında kendisiyle görüş alışverişinde bulunması gerektiğini belirterek, "Sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına verdiği röportajda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yeni başkanının kim olabileceğine dair görüşlerini paylaştı. Gelecek dönemde Fed Başkanlığı görevi için eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ya da Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i düşündüğünü ifade eden Trump, öncelikli adayının Warsh olduğuna işaret etti.

Warsh'ın faiz oranlarının aşağı çekilmesi gerektiği görüşünü savunduğunu belirten Trump, irtibat kurduğu diğer isimlerin de benzer fikirde olduğunu aktardı. Göreve gelecek yeni Fed başkanının faiz kararlarını alırken kendisine danışması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bu artık genellikle yapılmıyor. Eskiden rutin olarak yapılırdı. Yapılması gerekir. Bu, bizim söylediğimiz her şeyi aynen yapması gerektiği anlamına gelmiyor ama sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim" ifadelerini kullandı.

Faizlerin düşürülmesinin, ülkenin 30 trilyon doları bulan kamu borcunun mali yükünü hafifleteceğini savunan Trump, ABD'nin küresel ölçekte en düşük faiz oranına sahip ülke olması gerektiğini dile getirdi. Gelecek yıl faiz oranlarını hangi seviyede görmek istediğine dair bir soruya ise Trump, "Yüzde 1 ve belki onun da altında" yanıtını verdi.