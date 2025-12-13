Haberler

Trump: Ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim

Trump: Ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed başkanının faiz kararlarını alırken kendisiyle danışması gerektiğini belirtti. Trump, öncelikli adayının Kevin Warsh olduğunu ve faizlerin düşürülmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in yeni başkanının faiz kararlarında kendisiyle görüş alışverişinde bulunması gerektiğini belirterek, "Sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına verdiği röportajda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yeni başkanının kim olabileceğine dair görüşlerini paylaştı. Gelecek dönemde Fed Başkanlığı görevi için eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ya da Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i düşündüğünü ifade eden Trump, öncelikli adayının Warsh olduğuna işaret etti.

Warsh'ın faiz oranlarının aşağı çekilmesi gerektiği görüşünü savunduğunu belirten Trump, irtibat kurduğu diğer isimlerin de benzer fikirde olduğunu aktardı. Göreve gelecek yeni Fed başkanının faiz kararlarını alırken kendisine danışması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bu artık genellikle yapılmıyor. Eskiden rutin olarak yapılırdı. Yapılması gerekir. Bu, bizim söylediğimiz her şeyi aynen yapması gerektiği anlamına gelmiyor ama sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim" ifadelerini kullandı.

Faizlerin düşürülmesinin, ülkenin 30 trilyon doları bulan kamu borcunun mali yükünü hafifleteceğini savunan Trump, ABD'nin küresel ölçekte en düşük faiz oranına sahip ülke olması gerektiğini dile getirdi. Gelecek yıl faiz oranlarını hangi seviyede görmek istediğine dair bir soruya ise Trump, "Yüzde 1 ve belki onun da altında" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili kadın vekili fırçaladığı anlar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
title