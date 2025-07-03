Trump, Fed Başkanı Powell'ın İstifasını İstedi
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini belirtti ve bunun için sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 'derhal istifa etmesi' gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye 'Powell'ın soruşturulması' çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı. Trump, paylaşımında "Çok geç. Derhal istifa etmeli" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya