Trump, dünyaya kaybettirirken ABD'nin ne kazandığını açıkladı

Küresel ekonomi Amerika'nın ek vergi kararlarıyla çalkalanıyor. Son bir haftada dünya borsalarında yaşanan büyük çöküşün etkileri sürerken Trump'ın yaptığı son açıklama nispet niteliğinde oldu. Trump, yeni yürürlüğe giren gümrük vergilerinden günde 2 milyar dolar kazandıklarını açıkladı.

"ADETA PARA YAĞIYOR"

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki etkinlikte, 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzalamıştı. Bu kararnameyle birlikte, ABD'nin birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara ekstra vergi yükü gelmiş ve tüm dünyada piyasaları alt-üst etmişti. Özellikle Çin'e uyguladığı tarifeye misilleme gelmesiyle yüzde 104'e çıkararak adeta ticaret savaşlarının fitilini ateşlemişti.

Trump, bugün gerçekleştirdiği enerji kararnameleri imza töreninde yaptığı konuşmada getirdiği vergiler sayesinde günde 2 milyar dolar kazandıklarını açıklarken, "Adeta para yağıyor" dedi.