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Trump, dünyaya kaybettirirken ABD'nin ne kazandığını açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, son ek vergi kararlarıyla adeta dünya ekonomilerine deprem yaşattı. Borsaların büyük çöküş yaşadığı kararların ABD ekonomisine fayda sağladığını belirten Trump, "Günlük 2 milyar dolar kazanıyoruz" dedi.

Küresel ekonomi Amerika'nın ek vergi kararlarıyla çalkalanıyor. Son bir haftada dünya borsalarında yaşanan büyük çöküşün etkileri sürerken Trump'ın yaptığı son açıklama nispet niteliğinde oldu. Trump, yeni yürürlüğe giren gümrük vergilerinden günde 2 milyar dolar kazandıklarını açıkladı.

"ADETA PARA YAĞIYOR"

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki etkinlikte, 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzalamıştı. Bu kararnameyle birlikte, ABD'nin birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara ekstra vergi yükü gelmiş ve tüm dünyada piyasaları alt-üst etmişti. Özellikle Çin'e uyguladığı tarifeye misilleme gelmesiyle yüzde 104'e çıkararak adeta ticaret savaşlarının fitilini ateşlemişti.

Trump, bugün gerçekleştirdiği enerji kararnameleri imza töreninde yaptığı konuşmada getirdiği vergiler sayesinde günde 2 milyar dolar kazandıklarını açıklarken, "Adeta para yağıyor" dedi.

Trump, dünyaya kaybettirirken ABD'nin ne kazandığını açıkladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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