Trump, Brezilya'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi Uyguluyor

Trump, Brezilya'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi Uyguluyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya gümrük tarifelerini yüzde 10'dan yüzde 50'ye çıkardığını duyurdu. Açıklamada, bu kararın Brezilya'nın politikalarının ABD için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesine imza attığı duyuruldu. Trump'ın imzaladığı kararnameye göre ABD, bu ülkeye uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti. Açıklamada kararın alınmasına, Brezilya'nın, 'ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturan son dönemdeki politikaları' gerekçe gösterildi. Açıklamada, Brezilya'daki ağır insan hakları ihlallerinin de bu kararın alınmasına rol oynadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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