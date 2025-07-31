Trump, Brezilya'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi Uyguluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesine imza attığı duyuruldu. Trump'ın imzaladığı kararnameye göre ABD, bu ülkeye uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti. Açıklamada kararın alınmasına, Brezilya'nın, 'ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturan son dönemdeki politikaları' gerekçe gösterildi. Açıklamada, Brezilya'daki ağır insan hakları ihlallerinin de bu kararın alınmasına rol oynadığı belirtildi.