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Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin

Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin
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BD Başkanı Donald Trump, ekstra gümrük vergisi getirdiği Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesi ifşa etti. Trump, "Bana Kanada seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı, yani, burada neler oluyor? Sonra bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalıştığını fark ettim. İyi şanslar Justin!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki ülke arasındaki vergi anlaşmazlığı konusunu, başbakanlığını korumak için kullandığı iddiasında bulundu.

TRUMP, TRUDEAU İLE YAPTIĞI TELEFON KONUŞMASINI İFŞA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarda, Trudeau'nun, ABD ve Kanada arasındaki gümrük tarifeleri konusunda "ne yapılabileceğini sormak için" kendisini aradığını belirtti. Trump, "Kanada Valisi Justin Trudeau, tarifeler hakkında ne yapılabileceğini sormak için beni aradı. Kendisine, Kanada ve Meksika sınırlarından gelen fentanil nedeniyle birçok insanın öldüğünü ve hiçbir şeyin beni bunun durduğuna ikna etmediğini söyledim." ifadelerine yer verdi.

"İYİ ŞANSLAR JUSTİN"

Kanada Başbakanı'na tarife anlaşmazlığı konusunda yeni eleştiriler yönelten Trump, Trudeau'nun bu konuyu "iktidarı için kullandığını" iddia etti. ABD Başkanı Trump, paylaşımının devamında Trudeau'yla ilgili, "Bana Kanada seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı, yani, burada neler oluyor? Sonra bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalıştığını fark ettim. İyi şanslar Justin!" ifadelerini kullandı. Trump, Kanada'nın sınır güvenliği konusundaki çalışmalarının "yeterli olmadığını" vurgularken, telefon görüşmesinin "bir nebze dostça" sona erdiğini kaydetti.

ABD'NİN KANADA'YA UYGULADIĞI GÜMRÜK TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlamıştı. Bunun üzerine bu sabah açıklama yapan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Trump da Truth Social hesabından Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Herif koğuş ağası gibi milleti baskı altına almaya çalışıyor. Lakin bu iş böyle gitmez başına bi gelecek bunun. Sen her ne kadar ABD olsandan tüm dünyayı karşına bir yere kadar alırsın. Anladığım kadarıyla ABD ye yakın tüm devletleri karşısına alıp, Rusyayı yanına almaya çalışıyor.

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Haber YorumlarıÖmer D:

maho ağa adam illaki bir gün bitecek bu ağalık

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