Trump, Alaska'daki Ambler Yolu Projesi'ne Onay Verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan Ambler Yolu Projesi'ne onay verdiği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Alaska Endüstriyel Kalkınma ve İhracat Otoritesi'nin (AIDEA) itirazını onayladığı ve yönetimine Ambler Yolu Projesi'nin kurulması için gerekli izinlerin verilmesi talimatını verdiği belirtildi. Açıklamada böylece, eski Başkan Joe Biden yönetiminin geçen yılki Ambler Yolu Projesi'ni reddetme kararının bozulduğu aktarıldı.

Projenin, Alaska'nın Ambler maden bölgesine uzanan 211 millik bir endüstriyel yol projesi olduğu vurgulanarak, bu yolun bakır, kobalt, galyum, germanyum ve daha fazla mineralin bulunduğu büyük maden yataklarına erişim sağlayacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca yolun inşasının 2 bin 730 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı ve Alaska'nın bu projeyle ilgili 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde etmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.