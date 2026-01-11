Trump'tan İran paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran halkına yardıma hazır olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Venezuela ve İran ile ilgili paylaşımda bulundu. İran'da bir süredir devam eden gösterilere değinen Trump, ABD'nin İran halkına 'yardıma hazır olduğunu' belirtti. Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor" ifadesini kullandı.

Paylaşımında, Venezuela petrolünün pazarlanmasına ilişkin petrol şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yaptığını anımsatan Trump, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getiriyorum. Bunu mümkün kılan herkesi tebrik ederim" açıklamasında bulundu.