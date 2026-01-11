Haberler

Trump'tan İran paylaşımı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilere değinerek, ABD'nin İran halkına yardım yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Ayrıca, Venezuela ile ilgili gelişmeleri de paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran halkına yardıma hazır olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Venezuela ve İran ile ilgili paylaşımda bulundu. İran'da bir süredir devam eden gösterilere değinen Trump, ABD'nin İran halkına 'yardıma hazır olduğunu' belirtti. Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor" ifadesini kullandı.

Paylaşımında, Venezuela petrolünün pazarlanmasına ilişkin petrol şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yaptığını anımsatan Trump, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getiriyorum. Bunu mümkün kılan herkesi tebrik ederim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
