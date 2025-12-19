Trump, 901 milyar dolarlık savunma bütçesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarını da kaldıran 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı. Trump'ın, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen törende savunma bütçesini onaylayarak yasalaştırdığı kaydedildi.

Söz konusu 901 milyar dolarlık savunma bütçesi yasasının, Suriye yaptırımlarının temelini oluşturan Sezar Yasası'nın iptalini de içerdiği belirtildi. Trump'ın imzasıyla birlikte Suriye'ye 2019'dan beri uygulanan yaptırımlarının resmen yürürlükten kalktığı ifade edildi.