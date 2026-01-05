ABD Başkanı Trump: "600 Milyar Dolardan Fazla Gümrük Vergisi Topladık"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "600 milyar dolardan fazla gümrük vergisi tahsil ettiklerini ve yakında daha fazlasını tahsil edeceklerini" bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "600 milyar dolardan fazla gümrük vergisi tahsil ettiklerini ve yakında daha fazlasını tahsil edeceklerini" kaydetti.

Trump, "Ancak sahte haber medyası bunu konuşmayı reddediyor çünkü ülkemizden nefret ediyor ve saygısızlık ediyorlar" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin şimdiye kadarki en önemli kararlarından biri olan gümrük vergisi kararının yaklaşmakta olduğunu vurgulayan Trump, "Karara müdahale etmek istiyorlar. Gümrük vergileri sayesinde, ülkemiz finansal açıdan ve ulusal güvenlik açısından her zamankinden daha güçlü ve daha saygın hale geldi. Tanrı Amerika'yı korusun" ifadelerini kullandı.