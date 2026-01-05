Haberler

ABD Başkanı Trump: "600 Milyar Dolardan Fazla Gümrük Vergisi Topladık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 600 milyar dolardan fazla gümrük vergisi tahsil ettiklerini ve yakında daha fazlasını alacaklarını bildirdi. Önümüzdeki gümrük vergisi kararı hakkında endişelerini paylaştı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "600 milyar dolardan fazla gümrük vergisi tahsil ettiklerini ve yakında daha fazlasını tahsil edeceklerini" bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "600 milyar dolardan fazla gümrük vergisi tahsil ettiklerini ve yakında daha fazlasını tahsil edeceklerini" kaydetti.

Trump, "Ancak sahte haber medyası bunu konuşmayı reddediyor çünkü ülkemizden nefret ediyor ve saygısızlık ediyorlar" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin şimdiye kadarki en önemli kararlarından biri olan gümrük vergisi kararının yaklaşmakta olduğunu vurgulayan Trump, "Karara müdahale etmek istiyorlar. Gümrük vergileri sayesinde, ülkemiz finansal açıdan ve ulusal güvenlik açısından her zamankinden daha güçlü ve daha saygın hale geldi. Tanrı Amerika'yı korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor

En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu