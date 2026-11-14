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Trump, 10 binden fazla uçuşu aksatan kesintiyi eski ve bozuk FAA ekipmanına bağladı

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Trump, 10 binden fazla uçuşu aksatan kesintiyi eski ve bozuk FAA ekipmanına bağladı
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ABD Başkanı Donald Trump, 10 binden fazla uçuşu aksatan kesintinin siber saldırı ya da yapay zeka kaynaklı görünmediğini, aksaklığın FAA'nın eski ve bozuk ekipmanından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Ulaştırma Bakanı Duffy de eski hava trafik kontrol sistemini sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde 10 binden fazla uçuşu aksatan kesintinin bir siber saldırı ya da yapay zeka kaynaklı görünmediğini belirterek, aksaklığın Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kullandığı 'bir yığın eski ve bozuk ekipmandan' kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasına telefonla yaptığı açıklamada, ülke genelinde 10 binden fazla uçuşu aksatan ve saatler süren uçuş durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kesintinin bir siber saldırı ya da yapay zeka kaynaklı görünmediğini ifade eden Trump, yaşanan aksaklığın ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) hava ulaşımını sürdürmek için kullandığı 'bir yığın eski ve bozuk ekipmandan' kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de ülke genelindeki uçuş durdurma kararından ülkenin 'inanılmaz derecede eski' olan hava trafik kontrol sistemini sorumlu tutarak, yaşlanan altyapının yenilenmesi için Kongre'den 50 milyar dolarlık acil durum fonu talep etti.

Duffy'nin daha önce sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm hava yolu trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir 'iletişim sorunu' yaşandığını duyurmasının ardından FAA, 'olağanüstü koşullar' ve 'güvenlik gerekçeleri' ile ülke genelinde uçuş durdurma kararı almış ve saatler süren kesintinin ardından bu kararı kaldırmıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, uçuş iptali ve gecikmelerin bugüne ve yarına sarkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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