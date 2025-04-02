Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor 19 yaş altı futbol takımı dün akşam İtalyan takımı Inter'i Trabzon'da 1-0 yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kaldı.

Takımına galibiyeti getiren golü atan Ekrem Terzi maçın ardından "Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz" dedi.

38. dakikada penaltı kurtararak zaferde önemli bir paya sahip olan kaleci Erol Can Koçak da "Stadı dolduran taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah o kupayı Trabzon'a getireceğiz" diye konuştu.

Trabzonspor bu skorla iki ayrı rekor da kırmış oldu.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 40 bin 368 kişinin izlediği maçın, turnuva tarihinde en fazla seyircinin izlediği karşılaşma olduğunu açıkladı.

Bundan önceki rekor 2017-18 sezonunda 32 bin 510 seyirciyle Krasnodar – Real Madrid maçında kırılmıştı.

Trabzonspor ayrıca bu turnuvada yarı finale kalan ilk Türk takımı oldu.

Bordo mavililer 25 Mayıs'ta yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg'la karşılaşacak.

Turnuvanın son şampiyonu olan Yunan temsilcisi Olympiacos'u 1-0 yenen Salzburg, bu kupayı 2016-17 sezonunda müzesine götürmüştü.

Bugün oynanacak Stuttgart – Barcelona ve AZ Alkmaar – Manchester City karşılaşmaları da diğer yarı finalistleri belirleyecek.

UEFA Gençlik Ligi nedir?

UEFA Gençlik Ligi, Avrupa Kulüpler Ligi'nin talebiyle 2013-14 sezonunda hayata geçirildi.

UEFA'nın kulüpler için ilk gençlik turnuvası olan bu kupa, 19 yaş altı oyunculara uluslararası müsabaka tecrübesi kazandırmayı hedefliyor.

Turnuvanın kazananına, 1990-2007 yılları arasında UEFA'nın en uzun süreli başkanlığını yapmış İsveçli kulüp yöneticisi Lennart Johansson'ın adını taşıyan kupa veriliyor.

Turnuva ilk başladığında gruplar, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan kulüplerin U19 takımlarından oluşturuluyordu.

2015-16 sezonundan itibaren ulusal gençlik liglerinin kazananlarının da turnuvaya katılabilmesi için bir play-off sistemi eklendi.

Bu sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 kulübün U19 takımları altı maç oynanan bir ligde yer alıyor.

Bu ligi ilk 22 sırada bitiren takımlar ve ulusal gençlik liglerini birinci bitiren kulüpler arasında yapılan eleme turlarından geriye kalan 10 ekip son 32 turuna kalıyor.

Trabzonspor nasıl yarı finale kaldı?

Geçen yıl Samsunspor'u finalde 3-2 yenerek Türkiye U19 Elit Lig A'yı kazanan Trabzonspor da bu sezon bu yolla turnuvaya katıldı.

Bordo mavililer Buducnost ve Sarajevo ekiplerini farklı bir şekilde yendikten sonra son 32 turunda İtalyan takımı Juventus'la karşılaştı.

Şubat ayındaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Trabzonspor, bir sonraki turda Mart ayında bir diğer İtalyan temsilcisi Atalanta ile yine Trabzon'da karşılaştı ve maçı penaltılarla 5-3 kazandı.

Bordo mavililer dün de çeyrek finalde Inter'i yenerek üç tur üst üste İtalyan takımlarını saf dışı bırakmayı başardı.

Inter bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nin lig aşamasında tüm maçlarını kazanan tek takım olmuş ve bu aşamayı ilk sırada tamamlamıştı.

Trabzonspor'un yarı finalde karşılaşacağı Salzburg ise bir beraberlik ve beş galibiyetle lig aşamasını üçüncü sırada bitirmişti.

25 Nisan'daki yarı final ve 28 Nisan'daki final maçları ise İsveç'in Nyon kentinde oynanacak.

Karşılaşmaların biletleri 3 Nisan'da satışa çıkacak.