Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek'te Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yaptığı resmi ziyarette, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile görüşerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraybosna ziyaretimiz kapsamında, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Sayın Stasa Kosarac ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve sektörel iş birliği alanlarının güçlendirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağlarının, ekonomik iş birlikleriyle daha da pekiştirilmesi yönünde karşılıklı güçlü irademizi sürdüreceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
