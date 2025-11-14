Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek'te Gençlerle Ekonomi Üzerine Konuştu

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Uluslararası Bosna Üniversitesi'nde düzenlenen 'Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye-Bosna Hersek Ticari İlişkileri' konulu derste öğrencilerle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraybosna'daki Uluslararası Bosna Üniversitesi'nde düzenlenen 'Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye–Bosna Hersek Ticari İlişkileri' konulu açık derste gençlerle bir araya geldik. Öğrencilerimizle, küresel ekonomide yaşanan güncel gelişmeleri, Türkiye'nin güçlü dış ticaret performansını ve Türkiye–Bosna Hersek arasındaki ticari ilişkilerin ulaştığı seviyeyi değerlendirdik. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin, bölgesel istikrar ve kalkınma açısından taşıdığı stratejik önemi vurguladık. Gençlerimizin, küresel ticaretin geleceğine ilişkin soruları ve gösterdikleri ilgi, bizleri memnun etti. Türkiye olarak, bilgi paylaşımını, akademi–kamu–özel sektör iş birliğini ve bölgesel ekonomik bütünleşmeyi desteklemeye devam edeceğiz. Bu nazik davetleri için Uluslararası Bosna Üniversitesi'ne ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.