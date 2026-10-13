Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika’da

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Türkiye- Belçika Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, üretimi, ihracatı ve küresel ticaretteki etkinliği artıran; karşılıklı kazanıma dayalı ekonomik iş birliklerini güçlendiren adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceklerini bildirdi. Bakan Bolat, "FEB ve DEİK iş birliğinde düzenlenen Türkiye- Belçika Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türk ve Belçika iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye ile Belçika arasındaki güçlü ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak, karşılıklı yatırımları artırmak ve iş dünyalarımız arasındaki iş birliği imkanlarını geliştirmek üzere kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. 2025 yılında 9,3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Ticaretin Yüzyılı'na dönüştürme hedefimizle, ticaretimizi çeşitlendirecek ve yatırımlarımıza ivme kazandıracak yeni imkanları ele aldık. Küresel ekonomide yaşanan dönüşüm ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye'nin; güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, stratejik coğrafi konumu ve Avrupa pazarlarıyla bütünleşmiş sanayi ekosistemiyle güvenilir bir üretim, yatırım ve tedarik zinciri ortağı olduğunu vurguladık" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Avrupa Birliği'nin (AB) Made in EU yaklaşımıyla ilgili değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin küresel üretim, yatırım ve ticaretteki konumunu daha da güçlendirme hedefiyle Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için sunduğu fırsatları, üretim ve ihracat kapasitemizi ve yatırım ortamımızı geliştirmeye yönelik teşviklerimizi de iş dünyamızla paylaştık. Avrupa Birliği'nin Made in EU yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerimizde, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin ve sanayilerimiz arasında yıllar içinde oluşan güçlü entegrasyonun dikkate alınmasının önemine dikkat çektik. Türkiye'nin Sanayi Hızlandırma Yasası'nın tüm hükümleri itibarıyla eş değer olarak kabul edilmesinin Türk, Belçikalı ve Avrupalı firmaların rekabet gücünün korunmasına, ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesine ve tedarik zincirlerimizin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını birlikte teyit ettik. Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ortaklığı karşılıklı güven, ortak çıkar ve sürdürülebilir büyüme temelinde güçlendirmeye; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yapma hedefimiz doğrultusunda firmalarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak ve yeni yatırımların önünü açacak adımları desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı