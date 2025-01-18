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THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'den Şam'a ilk uçuşun 23 Ocak'ta olacağını açıkladı.

THY'nin Şam'a İlk Seferi İçin Tarih Belli Oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'den Şam'a ilk uçuşun 23 Ocak'ta olacağını söyledi.

Uraloğlu yaptığı açıklamada, "THY 23 Ocak'ta Şam'a uçacak. Şam seferleri ile çok önemli bir adım atılmış olacak. Hava yollarında dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri haline gelen ülkemizde 23 yılın sonunda hava ulaştırma antlaşması yaptığımız ülke sayısını 81'den 175'e çıkardık. Havacılık sektörümüzde hem yolcuların hem de hava yolu taşıyıcılarının haklarını koruyacak yeni düzenlemelerle yeni bir dönemi de başlattık." ifadelerini kullandı.

Baas rejiminin temsilcisi Esad'ın devrilmesiyle muhalifler Suriye'de iktidara geldi. Yeniden özgürlüğüne kavuşan Suriye'de hayat normale dönüyor. Esad rejimi ile destekçileri Rusya, İran destekli terörist gruplar ve terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan birçok göçmen de vatanına dönmeye başladı.

İLK UÇUŞ 23 OCAK'TA

Türk Hava Yolları (THY) Şam seferlerine 23 Ocak'ta çift yönlü olarak başlayacak. İlk Şam seferi 23 Ocak Perşembe günü saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla icra edilecek. Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
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