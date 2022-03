Taylor Hawkins: Foo Fighters davulcusu 50 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins 50 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan grup, "Hawkins'in trajik ve erken ölümü nedeniyle yıkıldık" ifadelerini kullandı:

"Müzik ruhu ve bulaşıcı kahkahası sonsuza kadar bizimle yaşayacak.

"Kalplerimiz eşi, çocukları ve ailesiyle birlikte.

"Bu son derece zor dönemde ailesinin mahremiyetine saygı duyulmasını istiyoruz."

Hawkins'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Foo Fighters Güney Amerika turnesindeydi.

Hawkins Foo Fighters'ın 1997'deki ilk albümü The Colour and the Shape'in ardından gruba katılmıştı.

Foo Fighters 1994'te, Nirvana'nın vokali ve gitaristi Kurt Cobain'in intihar etmesinin ardından grubun bateristi Dave Grohl tarafından kurulmuştu.

Grohl Nirvana'da davul çalsa da Foo Fighters'ta vokal ve gitara geçmiş, Hawkins ise dünyanın en popüler davulcularından biri tarafından kurulan bir grubun davulcusu olmak gibi zor bir görev üstlenmişti.

Gruba katıldıktan kısa bir süre sonra OC Weekly gazetesine verdiği söyleşide "Başta biraz gergindim ama zamanla bunu aştım" demiş ve eklemişti:

"Hangi seçmeye girerseniz girin gerilirsiniz.

"Ama zaten kimse Dave Grohl'dan daha iyi davul çalamaz. Acayip bir vizyonu var."

Grohl ve Hawkins konserlerde zaman zaman enstrümanları değişiyor, şarkıları da Hawkins söylüyordu.

Ölümünün ardından pek çok hayranı Hawkins'in, Queen'in Somebody to Love şarkısını söylediği videosunu paylaştı.

Hawkins Foo Fighers'tan önce Alanis Morissette için davul çalıyordu.

2001 yılında Londra'da aşırı dozda eroin kullandığı için hastaneye kaldırılmış ve iki hafta komada kalmıştı.

2018 yılında "Bu olay hayatımı değiştirdi" demişti.

Grubun dün akşam Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Estereo Picnic festivalinde sahneye çıkması gerekiyordu.

ABD Bogota Büyükelçiliği de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Hawkins'in ölümünün duyurulduğu sırada festivalde, sahne arkasında olan BBC Dünya Servisi'nden Beatriz De La Parva yaşananları şöyle aktarıyor:

"Sahne arkasındayken Foo Fighters ekibinin eşyalarını toplamaya başladığını gördüm.

"Festivalin organizatörleri de geldi ve Nile Rodgers konserinin ardından sahneye çıkarak çok üzücü bir haber paylaşmak zorunda olduklarını söylediler.

"Ardından büyük ekranlara Hawkins'in öldüğünü duyuran bir mesaj yansıtıldı. Festivaldeki kalabalıktan çıt çıkmıyordu.

"Bazı küçük sahnelerde Foo Fighters şarkıları çalınmaya başlandı.

"Grubun çıkması planlanan sahneye mumlar koydular. Çok sayıda kişi ağlamaya başladı.

"Bazı DJ'lerin performansları iptal edildi. Festivaldeki herkes diğer sahnelerde Foo Fighters şarkılarının çalınmasını talep etti."

Analiz: Mark Savage, BBC Müzik Muhabiri

Rock tarihindeki en iyi davulculardan biri olan Dave Grohl'un grubunda bateri çalacaksanız, çok iyi olmanız gerekir. Taylor Hawkins işte o kadar iyiydi.

The Pretender şarkısında davul setini darmadağın edercesine çalarken, Shame Shame gibi bir şarkıya funky bir ritim eklemişti. Learn To Fly'da da bütün şarkıya damgasını vuran bir davul ritmi çalmıştı.

Gorhl'a denk bir müzisyen olmasının ötesinde, yoldaşıydı da.

Grohl bir keresinde Hawkins'in Foo Fighters için gerekenden daha nitelikli olduğunu söylemişti.

Sadece ritm tutan bir davulcudan çok daha öteydi. Grammy ödülü kazanan Best of You, Learn To Fly ve All My Life gibi şarkıların davullarını yazmış, neredeyse her Foo Fighters konserinde yer almıştı.

Bazen de davul setini bırakıp mikrofonu kaparak en sevdiği grup olan Queen'in şarkılarını söylerdi.

Texas'ta doğup California'da büyüyen Hawkins, bir sörfçü gibi cana yakın ve rahat tavırlara sahipti.

Müziğe onu başlatan ise biraderi olmuştu.

Başta gitar çalmış, kısa süre sonra da Queen'den Roger Taylors ve The Police'ten Stewart Copeland'dan etkilenerek davula geçmişti.

Bir bateri setinin başına ilk oturuşu 10 yaşındaydı.

"O tarihten sonra davul hayatım oldu" demişti.

Alanis Morisette'in turnelerindeki bateristi olarak dikkatleri üzerine çekmiş ve Foo Fighters'ın ilk bateristi William Goldsmith'in bir stüdyo tartışmasının ardından gruptan ayrılması sonrasında 1997'de Foo Fighters'a girmişti.

Başta gözünün korkmasına rağmen grupla müthiş bir uyum yakalamıştı.

Grohl ortaklıklarını "ilk görüşte aşk" olarak nitelemişti:

"İlk buluşmamızda hemen bir bağ kurduk ve birlikte geçirdiğimiz her günde, her şarkıda, her notada bu bağ daha da sıkılaştı.

"Bir araya gelmek kaderimizde varmış. Hayatın yollarımızı kesiştirmiş olmasından ötürü minnettarım."

Hawkins'in 50 yaşında ölümü grup arkadaşları ve hayranları için, özellikle de eşi Alison ve üç çocuğu için son derece yıkıcı.

Rage Against the Machine'den Tom Morello, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tanrı seni kutsasın Taylor Hawkins. Ruhuna ve durdurulamaz rock gücüne aşıktım. Huzur içinde yat arkadaşım" dedi.

Ozzy Osbourne ise Hawkins'in müthiş bir insan ve harika bir müzisyen olduğunu söyledi.

Kolombiya'daki festivalde sahne alacak olan Miley Cyrus ise bugünkü konserini Hawkins'e adayacağını söyledi.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Cyrus, "Taylor'ın Brass In The Pocket şarkısını çalarken davul seti etrafında dans etmesini unutamayacağım" dedi.

Beatles davulcusu Ringo Starr, Smashing Pumpkins, Offspring ve Nickelback de başsağlığı mesajı paylaştı.

Hawkins, BBC'nin pandeminin başında onlarca ünlü şarkıcıyla kaydettiği Foo Fighters'ın Times Like These klibinde de yer almıştı.