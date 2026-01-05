Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı

Suriye'de 3 Ocak Cumartesi günü yeni banknotlar piyasaya sürüldü.

Suriye Merkez Bankası tarafından atılan adım kapsamında mevcut banknotlardan iki sıfır atıldı ve Suriye halkına eski paraları değiştirmek için 90 gün süre tanındı.

Yeni banknotlar ile Suriye'de nakit para kullanımını kolaylaştırmak ve ekonomiye olan güveni artırmak hedefleniyor.

Suriye lideri Ahmed Şara, banknotları tanıtırken yaptığı konuşmada bunun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Şara, "yeni para birimi ulusal kimliğin dışavurumu ve kişilere hürmetten uzaklaşma hamlesi" dedi.

Suriyeli lider ayrıca "Biri basit bir şey almak istese dahi ticaret için çantalar taşımak zorundaydı, bu yüzden insanlar dolar tercih ediyordu" dedi ve yeni banknotların Suriye lirasını güçlendireceğini ifade etti.

Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011'de 1 ABD doları 50 Suriye lirasına denkken ilerleyen yıllarda 11 bin Suriye lirasına denk oldu.

Sıfırların atılması paranın değerini etkilemeyecek, ancak alım-satımı kolaylaştırması ve para birimine olan güveni artırması bekleniyor.

Tedavüle giren 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 liralık banknotlarda gül, buğday, zeytin, portakal ve benzeri zirai sembollere yer verildi.

Eski banknotlarda Suriye'nin tarihi mekânları ve devrik lider Beşar Esad'ın portresi yer alıyordu.

Banknotların tasarımcısı, Şam çizgisinde haber yapan Suriye Televizyonu'na verdiği demeçte tasarımın "kapsayıcı" Suriye kimliğini yakalamayı ve tarım ürünlerinden yola çıkarak "tüm dini ve etnik kökenleri" temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Bazı basın kuruluşları ise yeni paraların çok "tarafsız" olduğunu söyleyerek tasarımı eleştirdi.

Bankacılar arasında banknotların enflasyonu körükleyip Suriyelilerin alım gücünü zayıflatabileceğini söyleyenler de oldu.

Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri ise yeni banknotlara geçiş sürecinin pürüzsüz ve nizami olacağını ifade etti.

Husri, yeni banknotların nerede basılacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Esad döneminde çıkarılan paralar eski Suriye liderinin müttefiki Rusya'da basılıyordu.

İdlib detayı

Suriye basınında 4 Ocak itibarıyla ülkenin kuzeyindeki İdlib vilayetinde de Suriye lirasının kullanılmaya başlandığı yazıldı.

Türkiye sınırında yer alan ve iç savaş sırasında Esad karşıtı grupların kontrol ettiği bu bölgede yıllardır Türk lirası kullanılıyordu.

Merkez Bankası Başkanı Husri, yıllarca Suriye lirasının kullanılmadığı bölgelerde banknotların tedavüle girmesinin bir "egemenlik meselesi" olduğunu vurguladı.

Suriye basınına konuşan bir uzman İdlib'de Türk lirası kulanımının sınırlandırılmasının ve ekonominin "Türkleştirilmesinin" önlenmesinin hedeflendiği değerlendirmesini yaptı.

Başka bir uzman ise ekonominin sekteye uğramaması için Türk lirasından çıkışın "kademeli" olarak gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

İlgili haberler