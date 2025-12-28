Haberler

Suriye'de yeni para birimi dönemi başlıyor
Güncelleme:
Suriye Merkez Bankası, iki sıfır atılarak basılan yeni banknotların tedavüle girdiğini duyurdu. Bu değişiklik, ekonomik istikrarı hedefleyen bir stratejinin parçası olarak görülüyor.

SURİYE Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, iki sıfır atılarak basılan yeni banknotların tedavüle girdiğini bildirdi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, başkent Şam'daki Merkez Bankası binasında bir basın toplantısı düzenledi. Husri, yeni banknotların tedavüle girmesinin ulusal kurumlara güveni pekiştirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı hedefleyen kapsamlı bir stratejinin temel aşaması olduğunu kaydetti. Husri, "Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek. Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte tedavülde olacak. Değişim işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek; komisyon, ücret veya vergi alınmayacak" ifadelerini kullandı.

2026 yılı itibarıyla tüm banka hesaplarının yeni Suriye lirası üzerinden tutulacağını aktaran Husri, kamu ve özel sektörün bu dönüşüme uyma zorunluluğu bulunduğunu, döviz kurları için resmi bültenlerin ise her iki para ile de yayımlanacağını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
