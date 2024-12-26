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Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor

Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından döviz alım satımına yönelik yasağın kalktığı Suriye'de vatandaşlar sokak ortasında döviz satmaya başladı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık'ta muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle devrilirken halkı gibi Suriye ekonomisi de o günden bu yana rahat nefes almaya başladı. Normalleşme adımlarının atıldığı ülkede en önemli hamlelerden biri de hiç kuşkusuz ki döviz alım satımına yönelik yasağın kalkmasıydı.

SOKAKTA DÖVİZ SATIŞI YAPILIYOR

Suriye'de Esed rejimi yönetiminde döviz alım-satımı 7 yıla varan hapis cezasının yanı sıra para cezasına çarptırılıyordu. Yeni yönetim, döviz alım satımındaki yasağı ve cezayı kaldırdı. Döviz yasağının kalktığı ülkede vatandaşlar da sokak ortasında kurdukları tezgahlarda döviz satmaya başladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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