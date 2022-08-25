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Stadyumdaki tribünde cinsel ilişkiye giren çift hakkındaki karar verildi

Dünya Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde Oakland Athletics beyzbol takımının maçında boş tribünlerde cinsel ilişkiye giren çift, 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD' de geçtiğimiz günlerde skandal bir olay meydana geldi. Oakland Athletics ve Seattle Mariners beyzbol takımları arasındaki maçta iki taraftar stadyumdaki tribünlerin boş olmasını fırsat bilerek cinsel ilişkiye girdi.

BAŞKA TARAFTAR KAYDETTİ

Çiftin bu akılalmaz davranışı, başka bir taraftar tarafından kaydedilmesiyle birlikte sosyal medyaya düştü. Polis ekipleri, görüntüler hakkında soruşturma başlattı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Oakland polis departmanı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çifte yönelik verilen ceza belli oldu. Kimlikleri tespit edilen çift, 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Stadyumdaki tribünde cinsel ilişkiye giren çift hakkındaki karar verildi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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