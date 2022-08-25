Stadyumdaki tribünde cinsel ilişkiye giren çift hakkındaki karar verildi

ABD' de geçtiğimiz günlerde skandal bir olay meydana geldi. Oakland Athletics ve Seattle Mariners beyzbol takımları arasındaki maçta iki taraftar stadyumdaki tribünlerin boş olmasını fırsat bilerek cinsel ilişkiye girdi.

BAŞKA TARAFTAR KAYDETTİ

Çiftin bu akılalmaz davranışı, başka bir taraftar tarafından kaydedilmesiyle birlikte sosyal medyaya düştü. Polis ekipleri, görüntüler hakkında soruşturma başlattı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Oakland polis departmanı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çifte yönelik verilen ceza belli oldu. Kimlikleri tespit edilen çift, 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.