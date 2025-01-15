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SpaceX, Ay'a İki Uzay Aracını Fırlattı

SpaceX, Ay'a İki Uzay Aracını Fırlattı
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SpaceX'in Falcon 9 roketi, NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılarak Ay'a iniş yapacak iki uzay aracını taşıdı. Bu fırlatma, Ay yüzeyinde insan yerleşimi için rekabetin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

(ANKARA) - Ay yolculuğuna çıkan iki uzay aracını taşıyan SpaceX'in Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden günün ilk saatlerinde uzaya fırlatıldı. İki uzay aracının Ay'a yolculuğu bilimsel incelemelerin bir parçası olmasının yanı sıra, Ay yüzeyinde uzun vadeli insan yerleşimini mümkün kılacak çalışmalara yoğunlaşan farklı şirketlerin rekabetinin de bir parçası olarak görülüyor.

SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden, yerel saatle gece 01: 11'de uzaya fırlatıldı. Roketin burun kısmında, iki farklı ülkeden gelen Ay'a iniş yapacak iki uzay aracı bulunuyor. Blue Ghost adındaki birinci roket, ABD merkezli Firefly Aerospace şirketi tarafından geliştirilen iki metre boyunda bir Ay aracı.

Firefly Aerospace ayrıca NASA'nın Ay'a Ticari Yük Taşıma Hizmetleri (CLPS) programında da çalışıyor. CLPS, NASA'nın Artemis programı altında, 50 yıl aradan sonra insanları Ay'a geri götürmeyi hedefleyen bir girişim. NASA'dan yapılan açıklamaya göre Blue Ghost, Ay'daki çalışmalarının yanı sıra ayrıca uzaydaki hava durumunun Dünya'ya nasıl yansıdığına ilişkin incelemelerde bulunacak.

Şirketlerin Ay'ın yüzeyinde yerleşimi mümkün kılma rekabeti

Bu adımlar, Ay yüzeyinde uzun vadeli insan yerleşimini mümkün kılacak çalışmalardaki rekabetin bir parçası olarak görülüyor. Firefly Aerospace CEO'su Jason Kim, ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda, "Ay ekonomisi için iyi bir zaman... Ekibimizin başarısına yüzde 100 güveniyorum" dedi.

Falcon 9 roketinin kargo alanında bulunan diğer Ay aracı da Japonya'dan. Tokyo merkezli Ispace şirketinin 2.3 metre boyundaki Ay'a iniş aracı bugün fırlatılan Falcon 9 roketi ile aya inmeyi hedefliyor. Ispace, Ay'a yük göndermek isteyen uzay ajansları veya özel şirketlere hizmet satmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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