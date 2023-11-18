Sofya'da Filistin'e Destek Gösterisi Yapıldı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Halk Kültür Sarayı (NDK) meydanında Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, savaşın durdurulması, çocuk ve masum insanların katliamlarına son verilmesi ve Filistin'e devlet hakkı tanınmasını istedi.

Gösteriye katılan Kamal Doğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir araya gelen tüm bu insanlar buradan, Filistin halkı ve ( İsrail'in sürdürdüğü) katliamlarda hayatını kaybeden kurbanların yakınları ile dayanışma içinde olduklarını ifade etmek istiyorlar." dedi.

Bulgaristan hükümetinin 7 Ekim sonrası tamamen İsrail'den yana taraf tuttuğunu anımsatan Doğmuş, "Hükümetten, Filistin'e destek vermesini ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Doğmuş, gösterinin bir başka amacının da Bulgaristan vatandaşlarının, İsrail yanlısı belli başlı uluslararası şirketlere yapılan boykot kampanyasına katılmaya davet etmek olduğunu söyledi.

Gösteriye katılan Filistin-Bulgar kökenli Aya da "Bugün Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek için buradayız. Bulgaristan hükümeti ve kamuoyunun yanımızda yer alacağını umut ediyoruz." dedi.

Filistin ve Arap soydaş örgütleri, 25 Ekim'de Sofya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlemek istemişti ancak Sofya Belediyesi, "Hamas'a dolaylı bir destek olabileceği" iddiasıyla bu protestoyu yasaklamıştı.

Olaysız bir şekilde sona eren gösteride, polislerin geniş güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.