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Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir hektar ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler kısa sürede söndürdü ancak 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.