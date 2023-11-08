Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangını
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir hektar ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler kısa sürede söndürdü ancak 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yangında bir hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
Oğlakçılar köyü kırsalında ormanlık alandan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 25 personelle müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Dünya