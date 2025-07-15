Şi Cinping ve Lavrov'dan Stratejik İş Birliği Vurgusu

ÇİN Cumhurbaşkanı Şi Cinping, başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Şi görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile vardıkları mutabakatı anımsatarak, Çin-Rusya stratejik iş birliğinin daha da ilerletilmesi ve çok taraflı platformlarda karşılıklı desteğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şi ayrıca iki ülkenin kalkınma ve güvenlik çıkarlarının korunması, Küresel Güney ülkeleriyle uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel bir yönde gelişmesinin önemini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rusya'nın Çin ile ilişkilere çok önem verdiğini belirterek, Çin ile üst düzey temasları korumak ve karşılıklı fayda temelinde çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti. Uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ile koordinasyonu sürdürmek ve barış ile istikrarı teşvik etmek amacında olduklarını aktaran Lavrov, Rusya'nın, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü (SİÖ) dönem başkanlığını ve düzenleyeceği SİÖ Tianjin Zirvesi'ni aktif şekilde destekleyeceğini bildirdi.