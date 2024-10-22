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Şi Cinping BRICS Zirvesi İçin Kazan'da

Şi Cinping BRICS Zirvesi İçin Kazan'da
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın Kazan şehrine ulaştı. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Mininhanov tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın Kazan şehrine ulaştı.

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazan'da Rusya Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Mininhanov'un da aralarında bulunduğu Rus tarafı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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