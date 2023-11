Şekip Hardal'ın Ceo'su olduğu Manhattan Global'in hikayesi nasıl başladı?

2010 yılında kurulan Manhattan Global şirketi büyümeye devam ederken CEO'su Şekip Hardal başarı öyküsünü anlattı.

Manhattan Global'in hikayesi nasıl başladı?

2010 yılından itibaren dünyada vatandaşlık programlarına ilgi artmaya başladı. Ben de bu konudaki uluslararası programlara katılarak uluslararası iş yapan Türk iş insanlarının vize sorunlarının çözümüne odaklandım.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve yatırım imkânı veren EB-5 Green Card programı kapsamında birçok Türk yatırımcıya danışmanlık hizmeti verdim. New York'ta projelere yaptığımız yatırımlar neticesinde New York ve Miami'de ofis açma kararlılığı oluştu ve böylece New York'ta Manhattan Global ile global bir danışmanlık şirketi olarak yolumuza devam ettik

Manhattan Global olarak Türkiye'de değerli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorsunuz. Düzenlenen gecenin en önemli amacı neydi?

Manhattan Global şu anda Karayip ada ülkesi Antigua & Barbuda'nın vatandaşlık programının resmî temsilcisi. Yani şirketimiz direkt olarak vatandaşlık başvurularını aracısız olarak alabilir. Antigua Vatandaşlık ve Yatırım Departmanı Başkanı Jeff Hadeed davetimiz üzerine İstanbul'a geldi ve kendisi onuruna Beylerbeyi Sezen Hanım Yalısında bir davet verdik.

Verdiğiniz Antigua ve Barbuda pasaportunun avantajları neler?

Antgua & Barbuda pasaportu 150'den fazla dünya ülkesine vizesiz seyahat imkânı veriyor. Avrupa Birliği ülkelerine girişten itibaren 90 gün yine ayrıca İngiltere'de 180 gün vizesiz kalabilme hakkı tanıyan güçlü bir pasaporta sahip Antigua & Barbuda. Çok yakında Kanada ile yapılan anlaşma kapsamında Kanada'ya e-visa ile giriş yapabilecek Antigua vatandaşları.

Türk iş insanlarını öncelik almanızdaki etken nedir?

Covid-19 ve Rusya - Ukrayna savaşı sonrası dünyada seyahat özgürlüğü konusunda ciddi problemler yaşanmaya başladı. Başta Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere olmak üzere ekonomisi güçlü müreffeh ülkeler iş ve turistik vizelerde dahil olmak üzere vize işlemleri konusunda kısıtlamalar getirmeye başladı. Türk iş insanlarının bu süreçte olumsuz etkilendiğini tespit ettik ve şirket olarak Antigua & Barbuda devletiyle iletişime geçtik. Antigua'nın farklı vatandaşlık programları var; mesela 150 /200 bin USD aralığında bir bağışla 4 kişilik bir aile 3 ay içerisinde pasaport sahibi olabiliyor.

Önümüzdeki süreçte geleceğe dair ne gibi projeler planlıyorsunuz?

Manhattan Global isminden de anlaşılacağı üzere global bir danışmanlık şirketi. Önümüzdeki süreçte şirketimizin sloganı olan "New pasaport for globalization" kapsamında öncelikle Türk iş insanlarının yurt dışı ticaret faaliyetlerini kolaylaştırmak. Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ticaretinin artmasının önündeki en büyük engellerden birinin de vize sorunları olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Çin, Nijerya gibi diğer ülkelere vizesiz seyahat ihtiyacı olan ülkelerde Manhattan Global yapılanmasını kurarak iş dünyası ile ortak etkinlikler yapmak.