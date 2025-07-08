Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı'nı Ziyaret Etti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Geçici Hükümeti Başkanı Prof. Muhammad Yunus ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve stratejik projeler ele alındı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Prof. Muhammad Yunus'u ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Prof. Muhammad Yunus, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün'ü kabul etti. Görüşmede, savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliği potansiyeli ve ortak kalkınma vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik projelerle daha da derinleştirilmesi hedeflendi. Türkiye, dost ve kardeş ülkelerle güvenlikten teknolojiye uzanan çok boyutlu ilişkilerle küresel barışa katkı sunmayı sürdürüyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Gözaltındaki Abdurrahman Tutdere için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.