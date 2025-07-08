Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı'nı Ziyaret Etti

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Prof. Muhammad Yunus'u ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Prof. Muhammad Yunus, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün'ü kabul etti. Görüşmede, savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliği potansiyeli ve ortak kalkınma vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik projelerle daha da derinleştirilmesi hedeflendi. Türkiye, dost ve kardeş ülkelerle güvenlikten teknolojiye uzanan çok boyutlu ilişkilerle küresel barışa katkı sunmayı sürdürüyor" denildi.