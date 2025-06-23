Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
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İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nda tedirginlik hakim. İran'ın boğazı kapatma kararını tartıştığı bu dönemde Beyaz Saray'dan İran ile diplomatik çözüm arayışlarının devam ettiği yönünde açıklama geldi. Aynı açıklamada ayrıca, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmaları aptallık olur" denildi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları sonrası dikkatlerin yoğunlaştığı Hürmüz Boğazı'nda tedirginlik hakim.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararını tartıştığı günlerde Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray, "Trump, İran ile diplomatik bir çözümle ilgilenmeye devam ediyor. İstihbarat raporları, İran'ın nükleer silaha haftalar uzaklıkta olduğunu gösterdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaları aptallık olur." ifadeleri kullanıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TİCARETİN KİLİT NOKTASI

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'inin ulaştırılması için kullanılan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ticareti, dünyadaki toplam petrol tüketiminin de beşte birini karşılıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor.

İran'ın petrol ihracatının büyük bir kısmı, Hürmüz Boğazı üzerinden Çin'e sevk ediliyor.

Benzer şekilde Irak petrolünün yüzde 85'i de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

Hürmüz Boğazı'ndan taşınan toplam petrolün yüzde 35'ini Suudi Arabistan, yüzde 20'sini Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 17'sini Irak'ın ihracatı oluşturuyor.

Ayrıca, küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor. Katar'ın Hürmüz Boğazı'ndaki LNG ihracatının yüzde 87'si Asya'ya, yüzde 13'ü Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıali tartan:

Niye aptallık olsun eşeği bipleyen osuruğuna katlanır ben olsam çoktan kapatmıştım

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hadi ya , adamları kaya gazı stokları yıllara bedel. Hürmüz ne ki , Çin ve Hindistan'a giden petrol Abd yi neden sallasın..

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