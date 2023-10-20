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TFF'nin kararı Revivo'yu çılgına çevirdi: Tarih sizi de yargılayacak

Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen İsrailli eski futbolcu Haim Revivo, TFF'nin Filistin için aldığı saygı duruşu kararını eleştirdi. İsrail'e destek veren ve TFF'yi kınayan paylaşımlar yapan 51 yaşındaki eski futbolcu, "Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdaleler takacaksınız ama Hamas'ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz" dedi.