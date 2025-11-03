Rusya Başbakanı Mişustin Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

(ANKARA) - Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, iki günlük resmi ziyaret için Çin'e gitti. Hangzhou kentinde bugün Çin Başbakanı Li Qiang ile toplantıya katılacak Mişustin, yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jimping ile görüşmenin planlandığı Pekin'de olacak.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'e gitti.

Mişustin, Hangzhou kentinde bugün Çin Başbakanı Li Qiang'ın katılımıyla düzenlenecek iki ülke başbakanları arasındaki 30. Olağan toplantıya katılacak. Rusya basınına göre, görüşmelerin ana odağı, "ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, lojistik bağlantıların ve endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesi, enerji ortaklığının güçlendirilmesi ve yüksek teknolojiler ile tarım alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi" olacak.

Rusya Başbakanı, yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jimping ile görüşmenin planlandığı Pekin'de olacak.