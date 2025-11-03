Haberler

Rusya Başbakanı Mişustin Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'e gitti. Hangzhou'da Çin Başbakanı Li Qiang ile toplantı yapacak ve Pekin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek.

(ANKARA) - Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, iki günlük resmi ziyaret için Çin'e gitti. Hangzhou kentinde bugün Çin Başbakanı Li Qiang ile toplantıya katılacak Mişustin, yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jimping ile görüşmenin planlandığı Pekin'de olacak.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'e gitti.

Mişustin, Hangzhou kentinde bugün Çin Başbakanı Li Qiang'ın katılımıyla düzenlenecek iki ülke başbakanları arasındaki 30. Olağan toplantıya katılacak. Rusya basınına göre, görüşmelerin ana odağı, "ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, lojistik bağlantıların ve endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesi, enerji ortaklığının güçlendirilmesi ve yüksek teknolojiler ile tarım alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi" olacak.

Rusya Başbakanı, yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jimping ile görüşmenin planlandığı Pekin'de olacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Yunus Akgün'e La Liga'da zirveye oynayan takım talip
Aylar sonra intikamını aldı! Skriniar'dan Cerny'e gönderme

Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Usta oyuncunun ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.