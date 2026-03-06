Haberler

Rona Sural: ABD ve İsrail, İran operasyonlarında ikinci aşamaya geçti

Rona Sural: ABD ve İsrail, İran operasyonlarında ikinci aşamaya geçti Haber Videosunu İzle
Rona Sural: ABD ve İsrail, İran operasyonlarında ikinci aşamaya geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın konuğu olduğu yayında ABD-İsrail-İran gerilimini değerlendirdi. Sural, ABD Savunma Bakanı'nın daha ağır saldırılar yapılabileceğini söylediğini aktarırken, savaşın ABD'ye günlük maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sunduğu programda Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü operasyonlara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Her hafta Washington'dan canlı bağlantıyla programa katılan Sural, bölgedeki askeri hareketlilikten ABD kamuoyunun tepkisine kadar birçok başlıkta dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"ABD VE İSRAİL İRAN KONUSUNDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ"

Rona Doğan Sural, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarında yeni bir sürece girildiğini söyledi. "İsrail ile ABD ikinci aşamaya geçti" diyen Sural, ABD Savunma Bakanı'nın da daha ağır saldırılar yapılabileceğini açıkladığını belirtti. Sural, iki ülkenin İran'ın elindeki füze kapasitesini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini ifade etti.

"SAVAŞIN ABD'YE MALİYETİ GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLAR"

ABD'nin yürüttüğü operasyonların mali boyutuna da değinen Sural, savaşın ekonomik yüküne dikkat çekti. Sural, "ABD'ye savaşın günlük maliyeti neredeyse 1 milyar dolar" diyerek operasyonların sadece askeri değil ekonomik açıdan da büyük bir yük oluşturduğunu söyledi.

"TRUMP DAHA ÖNCE OVAL OFİS'TE DİNİ LİDERLERLE BULUŞUYORDU"

ABD iç siyasetindeki gelişmelere de değinen Sural, Donald Trump'ın geçmişte Oval Ofis'te dini liderlerle sık sık bir araya geldiğini hatırlattı. Bu tür görüşmelerin özellikle Ortadoğu politikaları ve ABD'deki muhafazakâr seçmen tabanı açısından önemli bir sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

"İRAN OPERASYONLARINA DESTEK YÜZDE 53"

ABD kamuoyundaki görüşlere ilişkin son anketleri de paylaşan Sural, İran'a yönelik operasyonların toplumda tartışılmaya devam ettiğini belirtti. Son yapılan anketlere göre operasyonların yüzde 53 oranında onay aldığını söyleyen Sural, ilk günlere kıyasla saldırılara verilen desteğin giderek azaldığını da sözlerine ekledi.

Musa Kara
Haberler.com
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı