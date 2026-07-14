ABD mahkemesi Reza Zarrab hakkında hüküm verdi

ABD mahkemesi, İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesindeki rolünden ötürü Reza Zarrab'a yönelik hükmünü açıkladı.

Yargıç Richard Berman, New York'ta yapılan duruşmada Zarrab'ın hapis yattığı süreyi cezaya saydığını kaydetti ve fazladan bir hapis cezası açıklamadı.

Savcılar, Zarrab'a hüküm verilirken dosya konusunda ABD Adalet Bakanlığı ile iş birliği yapmasının da göz önünde tutulmasını istemişti.

Zarrab'ın cezası, suçunu kabul etmesinden yaklaşık dokuz yıl sonra New York Manhattan'daki federal mahkeme tarafından açıklandı.

Zarrab, 19 Mart 2016'da ailesiyle birlikte gittiği Miami'de ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmış ve 21 Mart 2016'da resmi olarak tutuklanmıştı.

Zarrab'ın tutuklanması ABD'de Halkbank'a, İran'a karşı yaptırımların delinmesindeki rolüne yönelik olarak dava açılmasına neden olmuştu.

Savcılıkla işbirliğine giden ve suçunu itiraf eden Zarrab, 2018 yılında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Zarrab o dönemdeki ifadelerinde, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro ve 7 milyon dolar rüşvet verdiğini, Çağlayan'ın İran ile ticaretten yarı yarıya kâr paylaşımı istediğini söylemişti.

İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Reza Zarrab yaptırımların etrafından dolaşarak İran'a petrol ve doğalgaz ödemelerinin yapılması için izledikleri 10 adımdan oluşan yolu da mahkemede anlatmıştı.

Zarrab 2017'de ABD'de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhinde de ifade vermişti.

Hakan Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye'ye dönmüş, dönmesinin ardından Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmış, bu görevinden de iki yıl sonra istifa etmişti.

Haziran 2026'da ise ABD'de dokuz yıldır devam eden Halkbank davası düştü.

Banka İran'a karşı yaptırımların delinmesinde rol oynamakla suçlanıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasında Mart ayında anlaşma sağlanmıştı.

ABD'de, yetkili kurumlarla işbirliği yapan tanıkların cezalarının genellikle tanıklık ettikleri davalar tamamlandıktan sonra verilmesi yaygın bir uygulama.

Yargıç Richard Berman, Halkbank hakkında yürütülen davanın düşürülmesi talebini değerlendirirken bu tarihi belirlemişti.