Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki mevcut siyasi ve toplumsal kriz ortamında ülke yönetimine yakın isimlerin devasa miktarlarda parayı yurtdışına transfer ettiğini tespit ettiğini açıkladı.

"MİLYONLARCA DOLARI ÜLKEDEN ÇIKARDILAR"

Bakanlık yetkilileri, söz konusu liderlerin milyonlarca doları hem bankalar aracılığıyla hem de kripto varlıklar kullanarak gizlice İran'dan çıkardığını belirtti. Bu durum, İslam Cumhuriyeti'ne duyulan güvenin hızla eridiğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.

"GEMİYİ TERK EDİYORLAR"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran liderliğinin gemiyi terk ettiğini ve paranın tüm dünyadaki finans kuruluşlarına geldiğini görüyoruz" dedi. Bakanlık, bu fonların izini süreceklerini ve bu varlıkların sahiplerinin hesaplarından kaçamayacağını vurguladı.

"ÖLÜ SAYISI ON BİNLERİ BULDU"

Haberde ayrıca, İran'ın Arap Baharı benzeri yaygın protestolarla çalkalandığı ve halkın yönetimden "radikal değişim" talep ettiği kaydedildi. Gösteriler ekonomik şikayetlerle başlamış olsa da kısa sürede rejimin sonunu isteyen geniş çaplı bir harekete dönüştü. Güvenlik güçleri protestolara ateşli silahlarla müdahale ederken, ölü sayısının on binleri bulduğu iddia edildi.

İran yönetiminin, iç karışıklıklar ve dış baskı arasında giderek siyasi ve ekonomik açıdan zorlandığı yorumları uluslararası çevrelerde artıyor. Bu gelişmeler, yönetim kadrolarının yurtdışında güvenli limanlar aradığı şeklinde yorumlanıyor.