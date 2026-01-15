Haberler

Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak

Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolar ve olası rejim sarsıntısı endişeleri büyürken yönetici elitin milyonlarca, hatta on milyonlarca doları ülke dışına banka transferleri ve kripto varlıklar üzerinden kaçırdığını açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, "paranın izini süreceklerini" söylerken, İsrail medyasında da son iki günde Dubai'deki emanet (escrow) hesaplarına 1,5 milyar dolar aktarıldığı iddiası yer aldı.

  • ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki yönetime yakın isimlerin milyonlarca doları bankalar ve kripto varlıklar aracılığıyla yurtdışına transfer ettiğini tespit etti.
  • İran'da yaygın protestolar sırasında güvenlik güçlerinin ateşli silahlarla müdahalesi sonucu ölü sayısının on binleri bulduğu iddia edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki mevcut siyasi ve toplumsal kriz ortamında ülke yönetimine yakın isimlerin devasa miktarlarda parayı yurtdışına transfer ettiğini tespit ettiğini açıkladı.

"MİLYONLARCA DOLARI ÜLKEDEN ÇIKARDILAR"

Bakanlık yetkilileri, söz konusu liderlerin milyonlarca doları hem bankalar aracılığıyla hem de kripto varlıklar kullanarak gizlice İran'dan çıkardığını belirtti. Bu durum, İslam Cumhuriyeti'ne duyulan güvenin hızla eridiğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.

"GEMİYİ TERK EDİYORLAR"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran liderliğinin gemiyi terk ettiğini ve paranın tüm dünyadaki finans kuruluşlarına geldiğini görüyoruz" dedi. Bakanlık, bu fonların izini süreceklerini ve bu varlıkların sahiplerinin hesaplarından kaçamayacağını vurguladı.

"ÖLÜ SAYISI ON BİNLERİ BULDU"

Haberde ayrıca, İran'ın Arap Baharı benzeri yaygın protestolarla çalkalandığı ve halkın yönetimden "radikal değişim" talep ettiği kaydedildi. Gösteriler ekonomik şikayetlerle başlamış olsa da kısa sürede rejimin sonunu isteyen geniş çaplı bir harekete dönüştü. Güvenlik güçleri protestolara ateşli silahlarla müdahale ederken, ölü sayısının on binleri bulduğu iddia edildi.

İran yönetiminin, iç karışıklıklar ve dış baskı arasında giderek siyasi ve ekonomik açıdan zorlandığı yorumları uluslararası çevrelerde artıyor. Bu gelişmeler, yönetim kadrolarının yurtdışında güvenli limanlar aradığı şeklinde yorumlanıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı

30 yıllık korku! Komutanın eşini gözaltına alıp böyle poz verdiler
Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Oktay Saral 'Fırsatçılık' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi

Vatandaş isyanda! Erdoğan'ın danışmanını haklı çıkartan paylaşımlar
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli