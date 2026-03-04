Haberler

Putin: Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebiliriz

Putin: Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebiliriz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa gaz pazarından çekilme olasılığını gündeme getirerek, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını terör saldırısı olarak nitelendirdi. Putin, Avrupa'nın Rus gazına ambargo planladığını belirtti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus basınına enerji piyasalarındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Putin, Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine ilişkin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ile Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını aktaran Putin, doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını bildirdi. Putin, "Tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya'nın sevkiyatı azaltmadı" ifadelerini kullandı.

Putin, Avrupa'nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığını belirterek, "Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz" açıklamasında bulundu.

Avrupa'dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin bu pazarlara gideceğini kaydeden Putin, tedarikçiler arasında ABD'nin de yer alabileceğini dile getirdi.

