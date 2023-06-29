Putin, Dağıstan'da Halkla Selamlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Dağıstan'a gelerek tarihi şehir Derbent'te halkla selamlaştı. Putin, Naryn-Kala Kalesi ve Cuma Camii'ni ziyaret etti.

Rusya devlet başkanlığı Kremlin Sarayı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, "Dağıstan'a yaptığı çalışma gezisi kapsamında Vladimir Putin, federal anıtlar ve UNESCO Dünya Mirası statüsüne sahip Naryn-Kala Kalesi arkeolojik kompleksini ve Derbent Cuma Camii'ni ziyaret etti" denildi.