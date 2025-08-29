Polonya'da F-16 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

Polonya'da hafta sonu düzenlenecek hava gösterisi öncesi yapılan prova sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Kazada pilot hayatını kaybederken, olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, Radom kentinde hafta sonu düzenlenecek hava gösterisi öncesi yapılan prova sırasında düştü. Polonya ordusundan yapılan açıklamada, kaza sırasında seyircilerden ya da bölgede bulunanlardan yaralanan olmadığı belirtilerek, "Olay yerinde derhal kurtarma çalışmaları başlatıldı" denildi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "F-16 uçağının düşmesi sonucu bir Polonya ordusu pilotu hayatını kaybetti. Ülkesine her zaman özveri ve büyük cesaretle hizmet eden bir subaydı. Onun hatırasına saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde uçağın gösteri sırasında 'fıçı tonosu' manevrası yaptığı, ardından yere çarparak alevler içinde pist boyunca sürüklendiği görüldü. Kazada pistin hasar gördüğü ve hafta sonu yapılması planlanan Radom Hava Gösterisi'nin iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
