Polonya'da Araba Yarışında Kaza: 18 Yaralı

Polonya'da Araba Yarışında Kaza: 18 Yaralı
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Polonya'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

POLONYA'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına girmesi sonucu 4'ü ağır, 18 kişi yaralandı.

Polonya'da Krosno Havaalanı'da düzenlenen araba yarışında, 27 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına girdi. Kazada 4'ü ağır, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildiği belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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