Polonya Cumhurbaşkanı, Ukraynalılara Yönelik Mali Yardımı Veto Etti

POLONYA Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'daki savaşın ardından Polonya'ya sığınan Ukraynalılara mali yardımı uzatacak yasayı veto etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna savaşının ardından Polonya'ya sığınan yaklaşık 1 milyon Ukraynalıya sağlanan mali desteklerin Mart 2026'ya kadar uzatılmasını sağlayan yasayı veto ettiğini açıkladı. Savaşın başlangıcından bu yana Polonya halkının ve devletinin Ukrayna halkıyla her alanda dayanışma gösterdiğini vurgulayan Nawrocki, ancak 3,5 yılı aşkın bir sürenin ardından ekonomik koşulların ve toplumsal hassasiyetlerin değiştiğini dile getirdi.

Nawrocki, Polonya'da her çocuk için devlet tarafından ödenen aylık 800 zloty (yaklaşık 188 avro) çocuk yardımının yalnızca çalışan Ukraynalılara verilmesi gerektiğini savunarak, "800 zlotynin Polonya'da çalışan ya da ticari faaliyet gösteren Ukraynalılara ödenmesi gerektiğine inanıyorum, kısa süreli vizesiz gelenlere değil" ifadelerini kullandı.

Nawrocki, bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlayarak parlamentoya sunacaklarını kaydetti.