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Pezeşkiyan: Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar kazanımları küçültüyor

Pezeşkiyan: Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar kazanımları küçültüyor
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, müzakerelerde uzmanlık dışı söylemlerin kazanımları küçülttüğünü söyledi ve birlik çağrısı yaptı. Ayrıca devlet televizyonunun sansür uyguladığını belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar ve doğru olmayan söylemler kazanımları küçültüyor. Birlik ve beraberlik toplumun en önemli bileşeni" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da katıldığı Sanayi ve Madencilik Anma Günü'nde gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Pezeşkiyan, uzmanlığı olmadığı halde müzakereler konusunda açıklama yapanları eleştirerek, "Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar ve doğru olmayan söylemler kazanımları küçültüyor. Birlik ve beraberlik toplumun en önemli bileşenidir" ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonunun müzakerelerle ilgili yayınlarında sansür uyguladığını söyleyen Pezeşkiyan, "Devlet televizyonu liderin açıklamalarının müzakerelerle ilgili olmayan kısımlarını yayımlıyor. Ancak liderle yaptığımız özel görüşmede, 'ne savaş ne barış' durumunun ülkede son bulması gerektiğini belirtti. Düşman, ülkede iç baskıyı artırmak ve toplumsal bütünlüğü zedelemek için tam manasıyla bir savaş başlattı. Üreticilerin ve sanayicilerin gayretleri sayesinde düşman, bu hedefe ulaşamadı ve savaş yerine diyaloğa başvurmak zorunda kaldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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