Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), 2025 mali yılının kapanış ayında (Eylül) 2008'den bu yana görülen en yüksek harcamayı yaparak bir rekora imza attı. Ancak Open the Books adlı denetleme kuruluşunun analizi, harcanan 93 milyar doların büyük bir kısmının askeri savunma ile ilgisi olmayan lüks tüketim kalemlerine gittiğini ortaya koydu.

BÜTÇEYİ TÜKETME TELAŞI: 5 GÜNDE 50 MİLYAR DOLAR

Federal kurumların bütçelerini bir sonraki yıl kaybetmemek için yaptıkları "son dakika" harcamaları bu yıl kontrolden çıktı. Sadece Eylül ayının son 5 gününde harcanan 50,1 milyar dolar, Kanada ve Meksika'nın toplam askeri bütçesini geride bırakırken, dünyada bu meblağı bir yılda harcayabilen sadece 9 ülke bulunuyor.

PENTAGON'UN LÜKS ALIŞVERİŞ LİSTESİ

Bakan Pete Hegseth yönetimindeki Pentagon'un savunma bütçesiyle aldığı bazı kalemler dudak uçuklattı:

Müzik keyfi: Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın evi için 98.329 dolarlık Steinway & Sons kuyruklu piyano.

Deniz mahsulleri ziyafeti: 2 milyon dolarlık Alaska kral yengeci ve 6,9 milyon dolarlık ıstakoz kuyruğu. (Yıl genelinde ıstakoz harcaması 7,4 milyon doları aştı.)

Gurme menü: 15,1 milyon dolarlık antrikot biftek ve 124.000 dolarlık dondurma makinesi.

Teknoloji ve mobilya: Apple cihazlar için 5,3 milyon dolar, ofis mobilyaları için 225 milyon dolar. Bu harcamaya tanesi binlerce dolar olan Herman Miller koltuklar ve 12.000 dolarlık meyve sepeti standları dahil.

Pahalı atıştırmalıklar: 272 adet donut (çörek) için ödenen şaşırtıcı rakam: 139 bin 224 dolar.

"SAVUNULAMAZ HARCAMALAR"

Denetçiler, bütçenin "yanmaması" için yapılan bu kontrolsüz harcamaların ordu verimliliğini artırmak yerine kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açtığını vurguluyor. Özellikle mobilya harcamalarının son on yılın zirvesine çıkması, Pentagon'un operasyonel ihtiyaçlardan ziyade lüks tüketime odaklandığı eleştirilerini beraberinde getirdi.