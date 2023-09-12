Pakistan'da yaşayan Afgan mülteciler, kayıt kartlarının yenilenmesini talep ediyor

Pakistan'da yaşayan 1,3 milyon kayıtlı Afgan mülteci, süresi dolan kayıt kartlarının yenilenmesini istiyor. Mülteciler, seyahat, konaklama ve çalışma gibi konularda sorun yaşadıklarını belirterek Birleşmiş Milletler ve Pakistanlı yetkililerden yardım talep ediyor.

Pakistan'da yaşayan Afgan mülteciler, 30 Haziran 2023'te süreleri dolan kayıt kartlarının yenilenmesini talep ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Pakistan'da 1,3 milyonun üzerinde kayıtlı Afgan mülteci yaşıyor.

Ülke genelinde 54 mülteci köyü ve kentsel alanlarda yaşayan mülteciler, kayıt kartlarının süresi uzatılmadığı için endişeli.

Şehirlerarası seyahat, konaklama veya herhangi bir yerde çalışma konusunda sorun yaşadıklarına dikkati çeken mülteciler, Birleşmiş Milletler ve Pakistanlı yetkililerden sorunun çözülmesini talep ediyor.

Söz konusu kayıt kartları, 2006 yılında verilmeye başlanmış ve en son 2021'de 2 yıl süreyle uzatılmıştı.

Şamşato Mülteci Kampı'nda 30 bin Afgan yaşıyor

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Şamşato Mülteci Kampı'nda yaşayan 20 binin üzerinde Afgan'da bu durumdan muzdarip.

Kampta kayıt kartına sahip yaklaşık 16 bin Afgan mülteci yaşarken, Afganistan Vatandaşlık Kartı'na (ACC) sahip yaklaşık 4 bin de Afgan bulunuyor.

Şamşato, "Küçük Kabil" olarak anılıyor

Şamşato kampı, Gülbeddin Hikmetyar'ın liderliğini yaptığı Hizb-i İslami Partisi tarafından önemli ölçüde destekleniyor.

Kamp, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Afganistan'ı işgalinde kuruldu ve Hizb-i İslami üyeleri için bir sığınak görevi gördü. Şamşato kampı, aynı işlevi ABD'nin Afganistan'ı işgalinde de devam ettirdi.

Günümüzde kamp içerisinde Hizb-i İslami'nin ofisi ve üyeleri hala bulunuyor.

Kamp alanında 1986'da savaşta yaralananların tedavi edilmesi için yapılan hastane de yine Hizb-i İslami tarafından destekleniyor.

Bölgedeki halkın "Küçük Kabil" olarak tanımladığı Şamşato kampı, Pakistanlılar dahil olmak üzere yabancılar için güvenli bir yer olmamasıyla biliniyor.

AA muhabiri, Şamşato Mülteci Kampı'nı görüntüledi ve burada yaşayan mülteciler ile görüştü.

Kart sürelerinin uzatılmaması mültecileri tedirgin ediyor

Şamşato kampında 30 yıldır yaşayan Hizb-i İslami üyesi Muhammed Can, kamptaki güvenlikten sorumlu olduğunu ifade ederek, "Burada yaşamanın bir sürü zorluğu var. En büyük problemimiz temiz su." dedi.

Can, kampın yol altyapısı, kanalizasyon ve elektrik gibi çeşitli sorunları olduğunu vurgulayarak, yıllardır bu durumun sürdüğünü belirtti.

Kayıt kartlarının süresinin 30 Haziran'da dolduğunu dile getiren Can, "Kartlarımızın süreleri doldu. Yenilenmesini bekliyoruz ancak henüz bir gelişme olmadı. İster istemez endişeleniyoruz." dedi.

Kamptaki diğer mültecilerin de benzer şekilde bu durumdan muzdarip olduğuna dikkati çeken Can, "Burada bir sürü aile yaşıyor. Yaşlı, kadın, dul, hasta ve çocuklarımız var. Kart sürelerinin uzatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Evlerimiz SSCB ve ABD saldırılarında yıkıldı"

Hizb-i İslami saflarında SSCB ve ABD'ye karşı savaşan Hacı Hüseyin Turab Han da on yıllardır Şamşato kampında yaşıyor.

Han da kayıt kartı süreleri dolan tıpkı diğer mülteciler gibi akıbetlerinin ne olacağı konusunda net bir şey söyleyemiyor.

Afganistan'a geri dönmek isteyip istemediği sorulan Han, "SSCB'nin ve ABD'nin saldırılarında evlerimiz yıkıldı. Benim orada arazim var ancak param yok. Bu durumda Afganistan'a dönsem ne yapabilirim. Mülteciler yoksul, yetimlerimiz ve dullarımız var." yanıtını verdi.

Taliban geçici yönetiminin mültecileri Afganistan'a çağırdığına işaret eden Han, "Ancak Afganistan'ın ekonomik durumu iyi değil. Taliban'ın da diğer devletlerle iyi ilişkileri yok. Gitsek buradaki halimizden daha kötü bir durumla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Han, birçok mültecinin Afganistan'da şartların iyileştiğini görmesi halinde geri döneceğini kaydetti.