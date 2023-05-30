Pakistan'da İmran Han askeri mahkemede yargılanacak

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını planlama ve uygulama suçlamasıyla askeri mahkemede yargılanacağını söyledi.

Sanaullah, Dawn televizyonuna yaptığı açıklamalarda, PTI lideri Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmadan önce askeri kurumlara yönelik saldırıları kişisel olarak planladığını iddia ederek, buna dair kanıtların olduğunu söyledi.

Han'ın 9 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını planlama ve uygulama suçlamasıyla askeri mahkemede yargılanacağını aktaran Sanaullah, "PTI lideri, 9 Mayıs'taki isyanları kişisel olarak yönetti." dedi.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde, şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla 33 sivilin askeri mahkemelerde yargılanmak üzere silahlı kuvvetlere teslim edildiğini bildirmişti.