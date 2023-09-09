Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangının büyüme ihtimaline karşı çevre ilçe ve kentlerden destek istendi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz ve 20 işçi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle, yangının büyüme ihtimaline karşı çevre ilçe ve kentlerden de bölgeye destek istendi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (DHA)