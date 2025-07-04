Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Filyos'a Döndü

1) ORUÇ REİS, FİLYOS'A DÖNDÜ

SOMALİ'de yaptığı görevi tamamlayıp yurda dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, bakım ve onarım için Zonguldak'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ) Filyos Limanı'na ulaştı.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 4 Ekim 2024'te Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki TPAO Filyos Limanı'ndan ilk kıtalar arası görevini yapmak üzere Somali'ye uğurlandı. Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, 15 Haziran'da Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak, Filyos Limanına doğru yola çıktı. Bu sabah saatlerinde, Oruç Reis, tam 273 gün önce uğurlandığı Filyos Limanı'na geri döndü. Burada, bakım ve onarıma alınacak Oruç Reis Gemisi yeni görevlerine hazır hale getirilecek.

2017'de yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynak aramasının yanı sıra, kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabilecek özelliklerle donatıldı. 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında 2 ve 3 boyutlu sismik araştırma faaliyetlerini de yapabiliyor.